Seedomizil in Lochau feiert erstes von Richtfest

Die Bauarbeiten beim Wohnprojekt “Mein Seedomizil” in Lochau liegen gut im Zeitplan. So konnte am Freitag das erste von vier Richtfesten gefeiert werden.

Am ehemaligen Rupp-Areal wurde am Freitag zum ersten Richtfest geladen. Die Gesamtfertigstellung des Projektes ist für Anfang 2019 geplant. Von den insgesamt 206 Wohnungen sind mittlerweile 160 vergeben. Arbeiten schreiten zügig voran Die Bauarbeiten schreiten zügig voran. Der Rohbau für eine der insgesamt vier Wohnanlagen , das sogenannte Seedorf, ist bereits fertiggestellt. Auch die dem See zugewandte Wohnanlage Seewiesen nimmt bereits Gestalt an. “Die professionelle Planung, die gute Zusammenarbeit mit den ausführenden Unternehmen und nicht zuletzt auch der milde Winter sind dafür verantwortlich, dass wir so gut im Zeitplan liegen”, betont Geschäftsführer Alexander Stuchly von i+R Wohnbau. VOL.AT/Paulitsch © VOL.AT/Paulitsch Eine der größten Baustellen in Vorarlberg Die Baustelle am ehemaligen Rupp-Areal zählt derzeit mit zu den größten in ganz Vorarlberg. Allein für den Aushub werden insgesamt knapp 80.000 Kubikmeter Erdreich bewegt. 2.000 Pilotierpfähle mit einer Länge zwischen acht und 36 Meter sorgen für ein sicheres Fundament. Die Pfähle aller 13 Häuser aneinandergereiht ergäben eine Strecke von Lochau bis Feldkirch. VOL.AT/Paulitsch © VOL.AT/Paulitsch Drei Bauetappen In der ersten Bauetappe errichtet der Lauteracher Bauträger die Wohnanlagen Seedorf und Seewiesen. Im Anschluss werden die Richtung Bregenz liegenden Wohnkomplexe realisiert. In der dritten und letzten Bauetappe entsteht das Gebäude für gewerbliche Nutzungen. Zurück zur STARTSEITE Spatenstich für Wohnanlage Seedomizil in Lochau Rupp-Areal wird "Mein Seedomizil" 13 Fakten zu "Mein Seedomizil" in Lochau Leserreporter Bild an VOL.AT schicken