Eine Flutwelle – ein Tsunami – wurde nicht registriert, sagten Seismologen im griechischen Rundfunk. In Griechenland, der Türkei und Italien ereignen sich jährlich die meisten Erdbeben in Europa. Südlich von Kreta treffen die afrikanische und die europäische Platte aufeinander. Dabei entstehen immer wieder Seebeben. Am 20. Juli waren bei einem Seebeben der Stärke 6,6 auf der Insel Kos zwei Menschen ums Leben gekommen.

(APA/dpa)