Sechsjährige in Vorarlberg von Pkw erfasst und verletzt

In Bregenz wurde ein sechsjähriges Mädchen bei einem Unfall verletzt. - © APA (Themenbild)

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Samstagabend in Bregenz in Vorarlberg von einem Pkw erfasst und zu Boden gedrückt worden. Die beiden linken Räder des Autos überrollten daraufhin das rechte Bein des Kindes, teilte die Polizei mit. Das Mädchen erlitt einen Unterschenkelbruch und wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.