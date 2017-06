Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall in Vorarlberg

Durch den Aufprall wurden der Biker und seine Mitfahrerin 35 bzw. 50 Meter durch die Luft geschleudert und blieben schwer verletzt am Straßenrand liegen. Die 82-jährige Auto-Mitfahrerin musste an Ort und Stelle reanimiert werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, die 23-jährige Begleiterin des Motorradfahrers brachte der Hubschrauber C45 in das Klinikum Friedrichshafen in Baden-Württemberg.

Die vier anderen Verletzten wurden in die Krankenhäuser Dornbirn und Bregenz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

(APA)