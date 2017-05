Sechs Verletzte bei Verkehrsunfällen im Nordburgenland

Auf der Mattersburger Schnellstraße (S4) kam es gegen 7.30 Uhr zwischen Neudörfl (Bezirk Mattersburg) und Wr. Neustadt in Fahrtrichtung Wiener Neustadt zu einem Verkehrsunfall, an dem drei Pkw beteiligt waren. Dabei wurden fünf Personen zum Teil schwer verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die S4 wurde für den Verkehr gesperrt und eine großräumige Umleitung eingerichtet. Die Sperre sollte bis 9.15 Uhr andauern, so die Polizei.

Auf der Südost-Autobahn (A3) kam es ebenfalls gegen 7.30 Uhr zu einem Unfall. Zwischen Hornstein und Müllendorf (Bezirk Eisenstadt Umgebung) war in Fahrtrichtung Eisenstadt ein Pkw auf einen Lkw aufgefahren, teilte die LSZ mit. Eine leicht verletzte Person wurde ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

(APA)