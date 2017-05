Sechs Verlertzte bei Soldatenmeuterei in Cote d’Ivoire

In der westafrikanischen Republik Cote d’Ivoire (Elfenbeinküste) sind bei einer neuerlichen Soldatenmeuterei am Sonntag sechs Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die sechs Verletzten, darunter eine Frau, wurden in einer Klinik der Stadt Bouake im Zentrum des Landes behandelt. Bouake liegt an der Verbindungsstraße zwischen der Wirtschaftsmetropole Abidjan und dem Norden des Landes.

Während einer Rebellion in den Jahren 2002 bis 2011 war Bouake das Zentrum der Aufständischen. Meuternde Soldaten kontrollierten am Sonntag zentrale Plätze Bouakes und verlangten an Blockadestellen Geldzahlungen, bevor sie Fahrzeuge durchließen. Bereits im Jänner hatte es in der Elfenbeinküste eine große Meuterei von Soldaten gegeben. Die Aufständischen forderten die Zahlung von umgerechnet 18.000 Euro pro Person. Ausgezahlt wurden damals umgerechnet 7500 Euro, der Rest sollte im Mai gezahlt werden. Die aktuelle Meuterei geht von einem Kontingent von 8400 ehemaligen Rebellen aus, die im Zuge der Beilegung des Konflikts 2011 in die Armee integriert worden waren. (APA/ag.)