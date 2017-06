Sechs Tote bei Überfall auf Bar im Norden Mexikos

Beim Überfall auf eine Bar im Norden von Mexiko sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. 17 weitere Menschen wurden verletzt, als ein Mann in der Nacht zum Samstag in der Bar Chichos in Cuauhtemoc (Bundesstaat Chihuahua) mit einem Maschinengewehr das Feuer eröffnete, wie Staatsanwalt César Augusto Peniche sagte.

Laut einem Bericht der Zeitung "El Diario de Cuauhtemoc" fanden die Ermittler am Tatort mehr als 40 Patronenhülsen. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar. Überfälle dieser Art stehen in Mexiko häufig im Zusammenhang mit Revierkämpfen zwischen Drogenbanden. (APA/dpa)