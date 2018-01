Sechs Tote bei Selbstmordattentat in Pakistan

Ein Selbstmordattentäter hat im Südwesten Pakistans sechs Menschen getötet. Der Mann habe mit einem Motorrad einen Polizeitransporter in der Stadt Quetta gerammt und sich in die Luft gesprengt, wie örtliche Behörden am Dienstag mitteilten. Mindestens ein Dutzend Menschen wurden verletzt. Pakistans radikal-islamische Taliban übernahmen in einem Schreiben die Verantwortung für den Anschlag.

Der Mann soll nach Angaben der Polizei zuvor vergeblich versucht haben, zum Parlamentsgebäude der krisengeschüttelten Provinz Balochistan zu kommen. Dort hatten sich Abgeordnete versammelt. Stunden zuvor war Balochistans Premierminister zurückgetreten, um einem Misstrauensvotum zuvorzukommen. In Pakistans größter Provinz Balochistan sollen zahlreiche radikale Islamistengruppen aktiv sein.