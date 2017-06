Sechs Seehütten am Neusiedler See vollständig abgebrannt

Der Wind erschwerte die Löscharbeiten zusätzlich - © APA (LANDESFEUERWEHRVERBAND BGLD.)

Im ungarischen Fertörakos, wo Mittwochvormittag am Neusiedler See mehrere Seehütten in Brand gerieten, gestaltet sich der Einsatz für die Löschmannschaften schwierig. “Sechs Hütten sind bereits vollständig abgebrannt, zwei Hütten stehen derzeit in Vollbrand und vier sind unmittelbar gefährdet”, berichtete der Stadtfeuerwehrkommandant von Rust, Harald Freiler, im Gespräch mit der APA.