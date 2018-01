Sechs Punkte Wochenende für den HSC II

Mit zwei vollen Erfolgen innerhalb von 24 Stunden sichert sich das Vorarlbergligateam des Hohenemser Schlittschuh Club sechs wichtige Punkte und Rang drei in der Tabelle.

Zum Auftakt am Samstag gegen Tabellenschlusslicht Walter Buaba mussten die Emser zwar auf einige Spieler wie Beiter, Usubelli, Zeilinger, Grabner, Beck, Klien und Prager verzichten, trotzdem zeigten die Steinböcke eine gute Leistung. Nach dem ersten Drittel führten die Emser bereits mit 2:0 und nach einem starken Schlussabschnitt leuchtete am Ende ein klarer 8:3 Erfolg von der Anzeigentafel der Rankler Gastra. 24 Stunden später empfingen die Emser dann im eigenen Stadion das Team des SC Feldkirch. Die Hausherren starteten stark und mit drei Toren innerhalb von zwei Minuten – davon zwei in Unterzahl – stellte das VEHL Team des HSC gleich schon im ersten Drittel die Zeichen auf einen weiteren Erfolg. Mit zwei weiteren Treffern im Mittelabschnitt machte die Schmidle Truppe dann alles klar und feierte so einen ungefährdeten 5:0 Heimerfolg. In der Tabelle ziehen die Emser nach diesem Sechs-Punkte Wochenende vor und liegen hinter Rankweil und dem Montafon auf Rang drei. Bereits am kommenden Wochenende trifft der HSC II auswärts auf die Harder Haie. MIMA