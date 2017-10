Sechs österreichische Museen mit Gütesiegel ausgezeichnet

Das österreichische Museumsgütesiegel weist “besonders ausgezeichnete Museumsarbeit” aus und wird gemeinsam von den beiden Verbänden ICOM Österreich und Museumsbund Österreich vergeben. Fünf Anträge mussten aufgrund der Nichterfüllung von Kriterien abgelehnt werden. Neben den genannten Häusern wurde das Gütesiegel auch an das Augustinermuseum Rattenberg, das Daringer Kunstmuseum Aspach und das Heimatkundliche Museum Sankt Gilgen verliehen.

Insgesamt tragen nun 254 österreichische Museen das Museumsgütesiegel, davon zwölf Museen im Burgenland, 21 in Kärnten, 33 in Niederösterreich, 40 in Oberösterreich, 30 in Salzburg, 39 in der Steiermark, 29 in Tirol, 15 in Vorarlberg sowie 35 in Wien.

(APA)