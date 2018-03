Sechs Dorfschützer bei PKK-Angriff getötet

Bei einem mutmaßlichen PKK-Angriff in der südosttürkischen Provinz Siirt sollen mindestens sechs Menschen getötet worden sein. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und andere Medien berichteten am Freitag, bei den sechs Toten habe es sich um sogenannte Dorfschützer gehandelt. Drei weitere Dorfschützer sowie vier Soldaten seien verletzt worden.

Mitte März hatten türkische Truppen nach einer zweimonatigen Offensive gegen die syrische Kurdenmiliz YPG die nordsyrische Stadt Afrin eingenommen. Die Türkei betrachtet die YPG als verlängerten Arm der PKK. Die Regierung in Ankara will verhindern, dass sich ein zusammenhängendes kurdisches Einflussgebiet vom Irak über Syrien bis in die Türkei bildet.