Sechs ägyptische Soldaten bei Angriff im Nordsinai getötet

Bei einem Anschlag auf ein Militärfahrzeug im Norden der Sinai-Halbinsel sind sechs ägyptische Soldaten getötet worden. Die Explosion ereignete sich nach offiziellen Angaben während eines Einsatzes gegen einen Unterschlupf von "Terroristen". Bei einem weiteren Anti-Terror-Einsatz im Nordsinai seien drei mutmaßliche Extremisten getötet und deren Waffen beschlagnahmt worden, hieß es.

Im Norden der Sinai-Halbinsel kommt es immer wieder zu Gewalt gegen Sicherheitskräfte. In der Region, die zu weiten Teilen militärisches Sperrgebiet ist, ist auch ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aktiv.

Die Extremisten hatten sich in der vergangenen Woche zu einem Raketenangriff auf den Flughafen der Provinzhauptstadt Al-Arisch bekannt. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielten sich der Innen- und der Verteidigungsminister in der Stadt auf. Vor gut einem Monat waren bei einem Anschlag auf eine Moschee in der Region mindestens 305 Menschen getötet worden.