Secession: Bund und Stadt beteiligen sich an Sanierung

Die zusätzlich benötigten Mittel für die Sanierung der Wiener Secession sind gesichert. Sowohl der Bund als auch die Stadt Wien haben zugesagt, die Mehrkosten von 650.000 Euro gemeinsam mit der Secession zu je einem Drittel zu tragen. Besiegelt wurde die Vereinbarung am Dienstag bei einem Besuch von Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) und dem Wiener Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny (SPÖ).

“Der Kostenanstieg, der im Zuge der Sanierung aufgetreten ist, wurde vom Bundesdenkmalamt geprüft und als nachvollziehbar bewertet”, so Kulturminister Blümel in einem schriftlichen Statement, in dem er auch auf die Secession als “unverkennbares Symbol der Wiener Kunst- und Kulturlandschaft” sowie die Rolle der Freiheit der Kunst verwies, “wie auf der Fassade unmissverständlich festgehalten ist”. “Dieser Freiheit des kreativen Schaffens, insbesondere in Bezug auf die zeitgenössische Kunst, fühlen wir uns uneingeschränkt verpflichtet.” Der scheidende Kulturstadtrat Mailath-Pokorny bezeichnete die Secession “als Schlüsselbau der Wiener Jahrhundertwende”, die zu den bekanntesten Wahrzeichen der Stadt zähle. “Mit ihrem Anteil an der Sanierung nimmt die Stadt ihre kulturpolitische Verantwortung wahr.”