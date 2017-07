Sebastian Kurz verteidigt Brenner-Pläne

Die Zusammenarbeit der österreichischen und italienischen Polizei im Grenzbereich funktioniere gut. Wenn jedoch der Ankunft von Migranten, die in Richtung Norden ziehen wollen, kein Ende gesetzt werde, sei Österreich gezwungen, seine Grenzen zu schützen, betonte der Minister. Einmal mehr trat er für eine Schließung der Mittelmeer-Route ein.

Kurz forderte einen “dringenden Systemwechsel” im Umgang mit der Flüchtlingskrise in Europa. “Es muss klar sein, dass Menschen nach der Rettung im Mittelmeer sofort zurückgestellt werden”, so Kurz. Die meisten Personen, die in Italien eintreffen, hätten “keine Chancen auf Asyl”, meinte er. “Die Botschaft muss klar sein: Wer illegal nach Europa kommt, wird nach der Rettung wieder zurückgeführt.”

Die irreguläre Migration müsse “gestoppt werden, um zu verhindern, dass weitere Menschen im Mittelmeer ertrinken”, sagte er. Nur so könne Schleppern die Geschäftsgrundlage entzogen werden. Der Außenminister sprach sich für Kooperationen mit afrikanischen Ländern aus. Priorität habe es, die Hilfe “vor Ort in Afrika” auszubauen. Wichtig sei auch die Stabilisierung der Lage in Libyen und der Ausbau seiner Küstenwache, damit von der libyschen Küste keine Flüchtlingsboote ablegen. “Die EU muss Druck auf die Transitländer ausüben: Wer im Umgang mit der Flüchtlingskrise nicht kooperiert, dem werden Entwicklungsgelder gestrichen”, meinte Kurz.

Österreich könne niemand vorwerfen, im Umgang mit der Flüchtlingsproblematik nicht solidarisch genug zu handeln. “Österreich zählt zu den EU-Ländern, die im Vergleich zur Einwohnerzahl die meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Wir haben mehr Flüchtlinge als Italien und Griechenland aufgenommen. Niemand kann uns den Vorwurf machen, dass wir nicht helfen”, kommentierte der Außenminister.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat indes Österreich scharf kritisiert. “Mir graut es vor Aussagen wie, ‘Wir müssen die Mittelmeerroute schließen'”, so Asselborn beim Treffen der EU-Innenminister am Donnerstag in Estland. Auch angesichts der Pläne zur Einführung von Grenzkontrollen an der Brenner-Grenze zeigte sich der Luxemburger kritisch.

Asselborn fragte, ob die Pläne zur Schließung der Mittelmeer-Route, die Außenminister Kurz wiederholt gefordert hat, heißen sollen, dass Bootsflüchtlinge in Seenot nicht mehr gerettet werden sollten. “Das zweite ist: Wir werden auch keine Lösungen finden mit Panzern an den Grenzen und mit Hunderten von Soldaten. Das zeugt nicht gerade von europäischer Solidarität”, so Asselborn in Anspielung auf die Vorbereitung Österreichs zur Wiedereinführung von Kontrollen an der österreichisch-italienischen Grenze am Brenner.

Deutschland hat indes dem stark belasteten Italien Unterstützung in der Flüchtlingskrise zugesichert. Bereitschaft zur Übernahme von mehr Flüchtlingen ließ die Regierung aber vor Beginn einer internationalen Konferenz zu Migrationsfragen am Donnerstag in Rom nicht erkennen. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, erklärte, die Lösung müsse in Afrika gefunden werden.

Deutschland wolle Italien dabei helfen, “die Zahl der Flüchtlinge zu reduzieren, die nach Europa kommen und kommen wollen, ohne schutzbedürftig zu sein”, erklärte Innenminister Thomas de Maiziere bei einem Treffen seiner EU-Kollegen in Estland, bei dem ebenfalls über die gestiegenen Flüchtlingsankünfte in Italien und die Seenotrettung beraten wird. Er stellte sich dabei grundsätzlich hinter das Vorhaben Roms, einen Verhaltenskodex für Hilfsorganisationen vorzulegen, die Bootsflüchtlinge vor Libyen retten.

Italien will privaten Seenotrettern vor Libyen die Einfahrt in seine Häfen untersagen, wenn diese den Verhaltenskodex nicht unterzeichnen oder einhalten. Der elf Punkte umfassende Plan enthält ein Verbot der Einfahrt in libysche Küstengewässer und untersagt jegliche Kommunikation mit Schleppern. Italien verlangt darin zudem, dass Hilfsorganisationen gerettete Flüchtlinge künftig selbst in sichere Häfen bringen und nicht an größere Schiffe abgeben.

Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hat indes die EU-Pläne für einen Verhaltenskodex für die Rettung von Bootsflüchtlingen vor der Küste Libyens scharf kritisiert. “Wenn wir gezwungen werden, gerettete Flüchtlinge selbst in Häfen in Italien zu bringen, werden die Einsatzkräfte zur Seenotrettung reduziert”, sagte Sea-Watch-Sprecher Ruben Neugebauer. “Das bedeutet mehr tote Flüchtlinge.” Er warf der EU eine “Abschottungsstrategie” vor, “die bewusst Tote in Kauf nimmt”.

