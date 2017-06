SCR Altach vor Verpflichtung von Sturm-Profi Simon Piesinger

Der SCR Altach dürfte einen Ersatz für den nach Nürnberg abgewanderten Lukas Jäger gefunden haben: Wie “laola1.at” berichtet, stehen die Rheindörfler unmittelbar vor der Verpflichtung von Simon Piesinger (25). Der zentrale Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom SK Sturm Graz, wo sein Vertrag auslief.

Der Blondschopf hatte in der abgelaufenen Saison mit Knieproblemen zu kämpfen, und kam deshalb in lediglich 14 Bundesliga-Partien zum Einsatz. In drei Jahren bei Sturm hat er 65 Spiele bestritten. Eigentlich sollte Piesinger in Italiens Serie B wechseln, wie “laola1.at” berichtet. Der Transfer zu Ascoli zerschlug sich aber im letzten Moment. Mit Stefan Nutz (Ried), Filip Dmitrovic (LASK), Christian Gebauer (Wattens) und Adrian Grbic (zuletzt Leihe an FAC) ist Piesinger der fünfte Neuzugang für Altach.