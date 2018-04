SCR Altach sehnt sich nach ersten Heimsieg 2018

Gegen die Südstädter soll nicht nur der langersehnte Heimsieg im Frühjahr her, gleichzeitig würden bei einem Sieg auch die ersten drei Punkte im direkten Duell gegen die Admira rausspringen.

Beide Mannschaften gehen mit einer Niederlage in die Samstagabend Partie. Der SCRA verlor in der Vorwoche trotz starkem Auftritt mit 1:2 bei der Wiener Austria. Die Admira gab mit einer 0:1 Niederlage gegen den LASK den vierten Tabellenplatz an die Linzer ab. Während die Truppe von Trainer Ernst Baumeister mit 43 Punkten noch voll im Rennen um ein Europacup-Ticket sind, liegt der SCRA mit 31 Zählern auf Rang 8 der Bundesligatabelle.