SCR Altach prolongiert die Auswärtsschwäche

SCR Altach kassiert bei der 0:1-Niederlage in Mattersburg schon die fünfte Pleite auf fremden Platz und bleibt in der Tabelle auf dem siebenten Platz.

In Runde 15 der tipico Bundesliga ging es für den CASHPOINT SCR Altach ins Burgenland. Gegen die SV Mattersburg gab es in der Startformation der Altacher im Vergleich zum Heimspiel gegen den LASK nur eine Veränderung. Patrick Salomon durfte im Pappelstadion für Mathias Honsak von Beginn an ran. Spielverlauf:

Chancenarme 1. Halbzeit

Die offensiv ausgerichteten Gastgeber gaben in der Anfangsphase der Partie zwar den Ton an, kamen aber zu keinen wirklich zwingenden Torchancen. Auch die Elf von SCRA-Trainer Klaus Schmidt blieb im Angriff mit ihren Aktionen ziemlich blass. Die Rheindörfler versuchten per Umschaltspiel zu ihrem Torerfolg zu kommen, konnten aber ihre Nadelstiche über weite Strecken der 1. Halbzeit nicht konsequent genug umsetzen.

Gastgeber am Drücker

Über Jano und Höller verbuchten die Mattersburger in der 25. Minute ihren ersten Torabschluss. Jano scheiterte bei den Burgenländer, die bis dahin über mehr Spielanteile verfügten, im 1vs.1 gegen SCRA Keeper Martin Kobras und Abwehrspieler Jan Zwischenbrugger blockte gerade noch so den Nachschuss von Höller ab. (25.) Für die Offensivbemühungen der SCRA Spieler war des Öfteren spätestens vor dem gegnerischen Strafraum Sendepause. Vor dem Halbzeitpfiff ließen beide Mannschaften jeweils eine Torchance liegen: Jan Zwischenbrugger prüfte Mattersburg-Keeper mit einem zu zentralen Kopfball. Bei den Gastgebern verpasste Perlak nach einem Sololauf mit einem Gewaltschuss. Somit ging es für beide Mannschaften torlos in die Halbzeitpause.

SCRA nun besser im Spiel

Nach dem Seitenwechsel agierten die Rheindörfler nun deutlich angriffslustiger und versuchten mit schnellen Vorstößen den Führungstreffer in der Begegnung zu erzielen. Zunächst war es erneut die Baumgartner-Elf, die nach einem Abschluss von Prevljak für vermeintliche Gefahr sorgte – der Schuss stellte für SCRA Keeper Martin Kobras jedoch leichte Beute dar. In einer nun deutlich zerfahrenen Partie verbuchten Hannes Aigner und Co. über Stefan Nutz die erste Top-Möglichkeit. Der Offensivmann brachte aus aussichtsreicher Position eine Schreiner-Hereingabe nicht auf das gegnerische Tor.

Malic bringt Gastgeber spät in Führung

Auch die nächste Torchance gehörte den Altachern, die nun spielerisch für sehr viel Wirbel sorgten. Christian Gebauer, konnte im Strafraum eine toll herausgespielte Kombination nicht verwerten. Der Angreifer setzte den Ball zu hastig über das Tor – was sich prompt rächen sollte, denn wenige Minuten vor dem Schlusspfiff markierte Malic nach einer Gruber-Hereingabe mit einem wuchtigen Kopfball das einzige Tor im Spiel (85.)

In der Nachspielzeit hatte der eingewechselte Louis Ngwat-Mahop nach einem Eckball die Chance auf den Ausgleich. Der Kopfball des Altacher nach einem Eckball ging nur knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei. So blieb es bei der 0-1 Auswärtsniederlage bei den Burgenländern.

Nach der knappen Niederlage müssen Kapitän Philipp Netzer, Hannes Aigner und Co. im Rahmen der 16. Runde der tipico Bundesliga in der heimischen CASHPOINT Arena ran. Die Altacher treffen am Samstag, 25.11.2017 auf Schlusslicht SKN St. Pölten und möchten mit einem Sieg den nächsten und sehr wichtigen Heimdreier fixieren.