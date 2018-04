SCR Altach noch ohne Sieg gegen Aufsteiger LASK

In der 32. Runde ist mit dem LASK der Tabellenvierte zu Gast in der Altacher CASHPOINT Arena. Mit den Linzern kommt ein unangenehmer Gegner ins Schnabelholz, denn die Elf von Trainer Klaus Schmidt ist in dieser Saison gegen den Aufsteiger noch sieglos.

Die Rheindörfler müssen wie schon in den vergangenen Wochen auf einige Leistungsträger verzichten. Neben den Langzeitverletzten fehlen mit Mathias Honsak, Louis Ngwat-Mahop und Bernhard Janeczek weiterhin drei Akteure verletzungsbedingt. Für SCRA-Keeper Martin Kobras ist die Saison nach einem Muskelfaserriss in der Wade leider gelaufen. Teamgoalie Andreas Lukse wird das erste Mal nach seiner Verletzung in der Startelf stehen.