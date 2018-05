SCR Altach gewinnt auswärts in Mattersburg

In der 33. Runde der tipico Bundesliga holen sich die Rheindörfler verdient drei Punkte in Mattersburg.

Seit dem Aufstieg in die Bundesliga holte der SCRA in 13 Auswärtsspielen bei den Mattersburger nur einen Sieg, bei vier Remis und acht Niederlagen. Im 14. Anlauf gelingt den Rheindörflern durch ein Tor von Grbic in der ersten Halbzeit der mehr als verdiente zweite Auswärtssieg. Trotz 8 (!) Minuten Nachspielzeit durch Referee Markus Hameter brachten die Altacher die Führung unbeschadet über die Zeit.