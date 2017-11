SCR Altach im Duell mit Schlusslicht St. Pölten

Mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten SKN St. Pölten geht es nach drei sieglosen Partien für Netzer und Co. um den Anschluss an die obere Tabellenhälfte.

Altach-Chefcoach Klaus Schmidt ist am 16. Spieltag der tipico Bundesliga zu Umstellungen gezwungen. Stefan Nutz und Kristian Dobras fallen verletzungsbeding aus. Das gibt anderen Spielern die Möglichkeit, sich vor heimischem Publikum zu präsentieren und hoffentlich auch die nötigen Impulse zu setzen. Andi Lienhart kehrt nach überstandener Muskelverletzung in den Kader zurück.

Weiterhin nur Zuschauer in der CASHPOINT Arena sind Andreas Lukse und Boris Prokopic. Dafür gibt es mit Jan Zwischenbrugger einen „Jubilar“ in den Reihen des SCRA. Der gebürtige Bregenzerwälder feiert seinen 100. Bundesligaeinsatz.

Das aktuelle Tabellenschlusslicht hat nach dem Trainerwechsel von Jochen Fallmann auf Oliver Lederer eine klare Aufwärtstendenz erkennen lassen. Auch wenn die Niederösterreicher als einziges Team der Liga noch ohne Sieg dastehen, rechnen sich Lukas Thürauer und Co. sicher Chancen aus, aus dem Ländle was mitzunehmen.

An Motivation dürfte es dem Tabellenletzten ohnehin nicht mangeln, wenn man an den Einsatz des SKN St. Pölten beim letzten Gastauftritt in Altach denkt. Da haben die „Wölfe“ mit ihrem körperbetonten und robusten Spiel Philipp Netzer und Co. ordentlich aus dem Tritt gebracht. Da gilt es daher für die Rheindörfler geschlossen dagegen zu halten und auch mit dem nötigen Biss aufzutreten.