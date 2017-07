Scottish Pipes laden zum Sommernachtsfest

Mäder. (mima) Nach den tollen Erfolgen in den Vorjahren freuen sich die Schottenfreunde aus Mäder auch in diesem Jahr zu ihrer Sommerveranstaltung einladen zu dürfen. Auch 2017 werden mit dem Erlös wieder hilfsbedürftige Familien in der Kummenbergregion unterstützt.

Unterhaltsames Sommerfest am FC Platz

Start ist dabei am kommenden Samstag, 8. Juli mit einem Kleinfeld-Fussballturnier am FC Mäder Platz. Ab 13 Uhr messen sich 15 Teams im sportlichen Wettkampf, wobei am Ende wieder tolle Preise auf die Mannschaften warten. “Mike live” und “bändbreite” heizen bei freiem Eintritt musikalisch bei der anschließenden Sommernachtsparty so richtig ein. Für Speis und Trank ist natürlich auch bestens gesorgt und so dürfen sich die Besucher auf ein unterhaltsames Sommerfest freuen. Wie jedes Jahr unterstützen die “Scottish Pipes” auch heuer wieder ein soziales Projekt in der Region amKumma. Gemeinsam mit großzügigen Sponsoren war es den Schotten in den vergangenen Jahren möglich, bedürftige Familien zu unterstützen – das ist auch dieses Jahr das erklärte Ziel dieses engagierten Vereins.