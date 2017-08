Scott Timmins komplettiert Team der Bulldogs

Auf der Suche nach dem letzten Puzzlestück im Team von Dave MacQueen sind die Vorarlberger fündig geworden. Der 27-jährige Scott Timmins kommt mit NHL-Erfahrung von Straubing aus der DEL nach Dornbirn. „Wir hatten einige Kandidaten für diese Position auf dem Radar. Es hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass Scott Timmins am besten in unser Team passen wird“, erklärt Rick Nasheim, der bei den Bulldogs gemeinsam mit MacQueen und Manager Alexander Kutzer für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist.

Platz bei Bulldogs bezogen

„Dornbirn hatte vor zwei Jahren eine sehr erfolgreiche Saison und ich möchte dem Team helfen, ähnliches zu erreichen“, so Timmins, der seinen Platz in der Bulldogs-Kabine bereits bezogen hat. In der Messestadt trifft der Center mit Michael Caruso auf einen guten Bekannten. „In Kanada leben wir nur 45 Minuten von einander entfernt und ich stand immer in Kontakt mit ihm“, erklärt der Neuzugang seinen Bezug zum Team.

Am kommenden Wochenende testen die Bulldogs gleich zweimal gegen DEL2-Klubs: am Freitag (19.30 Uhr) auswärts beim ESV Kaufbeuren; am Sonntag (20 Uhr) im Dornbirner Messestadion gegen den EHC Freiburg.

Scott Timmins

Geb. am 11.09.1989 in Hamilton, ON, CAN

Position: Center

NHL-Einsätze: Florida Panthers (24)

2016/17: Straubing Tigers (DEL)

2017/18: Dornbirn Bulldogs