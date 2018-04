Scientology kein Thema in Vorarlberg: Jedoch steigende Gefahr durch Mini-Gurus

Die heutige Welt zeichnet sich durch Vielfalt aus, auch was Religion, Glaubensgemeinschaften und Sekten betrifft. Im Interview erklärt Eva-Maria Schmolly-Melk was eine Sekte ausmacht und wieso Scientology in Vorarlberg kein Thema mehr ist.

Vielfalt wird heutzutage groß geschrieben, auch im Bereich des Religiösen. Mittlerweile gibt es unzählige Angebote, welche Sinn, Heil und Rat versprechen. Darunter gibt es genau so viel Seriöses wie Fragwürdiges.