Schwungvollen Sechziger gefeiert

Auf einem Tag der offenen Tür feierte der Friseursalon Moll sein 60-jähriges Jubiläum. Spannende Gäste und regionale Köstlichkeiten rundeten das gelungene Fest ab.

Kunden des Friseursalons Moll stehen in Frastanz und der Filiale in Göfis insgesamt sieben freundliche Mitarbeiterinnen zur Verfügung, die alle selbst im Friseurhandwerk ausgebildet wurden. Heute steht der moderne Friseurbetrieb für Zusammenarbeit in Vielfalt. Für die Einstellung eines Flüchtlings aus dem Irak wurde der 53-jährige Friseurmeister 2017 mit dem Integrationspreis des Landes Vorarlberg ausgezeichnet. HE