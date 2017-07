Schwule und Lesben demonstrieren in Deutschland für Vielfalt

Immer wieder wurde auf Motivwagen und Transparenten die Ehe für alle gefeiert, für die der Bundestag Ende Juni gestimmt hatte. Vertreter der schwul-lesbischen Gemeinschaft, Bisexuelle und Trans-Menschen demonstrierten auch für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft. “Liebe ist Liebe”, hieß es etwa.

Während viele Zuschauer ausgelassen feierten, erinnerten manche der Marschierer daran, dass Homosexuelle in vielen Ländern noch immer verfolgt oder diskriminiert werden. In Frankfurt forderte eine Gruppe der “Rainbow Refugees” ein Bleiberecht für homosexuelle Flüchtlinge.

Der CSD erinnert an Vorfälle um den 28. Juni 1969 in New York. Nach einer Polizeirazzia in der Bar “Stonewall Inn” kam es zum Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen mit Straßenschlachten in der Christopher Street.

In Deutschland wird jährlich an verschiedenen Terminen im Sommer mit bunten Straßenfesten und Paraden an die Ereignisse erinnert. Neben München und Frankfurt gab es am Wochenende auch in kleineren Städten wie Rostock CSDs. In Berlin-Schöneberg strömten Tausende zum lesbisch-schwulen Stadtfest. Der größte CSD in Europa fand bereits am Wochenende zuvor in Köln statt. Die Parade in Berlin steht dann am kommenden Samstag (22. Juli) an.

(APA/dpa)