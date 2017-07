Schwülstige “Lady Chatterley” in Reichenau

Katharina Straßer als Lady Chatterley und Lukas Spisser als Wildhüter Mellors - © APA

Im Rahmen des alljährlichen Themenschwerpunkts “Frauenschicksale in der Weltliteratur” hat John Lloyd Davies seine eigene Bühnenfassung von D. H. Lawrences 1928 veröffentlichtem Roman “Lady Chatterley’s Lover” bei den Festspielen Reichenau inszeniert. Was dereinst jahrzehntelang für Skandale sorgte, vermag in dieser ziemlich schwülstigen Version allerdings kaum noch jemand zu verschrecken.