Schwimmer befreien Delfin aus Fischernetz

Mitarbeiter einer Tierschutzorganisation haben in Singapur einem Delfin geholfen, der mit seiner Flosse in ein Fischernetz geraten war.

Es begann mit einem Video, das ein Passant auf einem Pier in Singapur aufgenommen hatte. Ein Delfin hatte sich verfangen und kam aus eigener Kraft nicht mehr frei. Tausende teilten das Video. Am nächsten Tag dann traten Mitarbeiter einer Tierschutzorganisation auf den Plan und befreiten den Delfin. Ohne Gegenwehr ließ sich der Meeressäuger helfen, er war mit seiner Flosse in ein Fischernetz geraten.