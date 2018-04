Schwimmen: 2 x Gold für Jan Niedermayer

Heidenheim (dk). Beim 27. Internationalen Schwimmfest in Heidenheim (GER) ging Jan Niedermayer von SC VAL BLU Bludenz zwei Mal an den Start und holte 2x Gold.

537 Schwimmer aus 54 Vereinen nahmen bei diesem 3-tägigen Schwimmfest in Heidenheim teil. Mit dabei Jan Niedermayer, der als einziger VAL BLU Schwimmer an diesem großen Schwimm-Meeting die „Alpenstadt“-Schwimmer vertrat. Jan befindet sich mitten in der Vorbereitung für die kommende Langbahnsaison (50m Bahn) und nützte dieses Event, um seine Form für den nächsten großen Wettkampf in 14 Tagen in Graz zu testen. Über die 100m Brust schlug er im Vorlauf souverän als Erster an und qualifizierte sich somit für den Finallauf, indem er ebenfalls klar siegte. (1:06,97min.)