Schwierige Situation für arbeitssuchende Menschen ab 50

Älteren Menschen wird die Arbeitssuche nicht leicht gemacht

Älteren Menschen wird die Arbeitssuche nicht leicht gemacht. Das zeigt eine Ende September vorgestellte Umfrage des Bündnis Arbeit für Best Ager (BABA) und dem Beratungsunternehmen Mercer. 34 Prozent der Befragten gibt demnach an, bevorzugt jüngere Personen einzustellen. An ältere Arbeitnehmer werden spezielle Anforderungen gestellt.