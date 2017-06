Schwierige Debatte über Türkei bei EU-Gipfel erwartet

Formal sind die Beitrittsverhandlungen zwischen der EU und der Türkei nicht suspendiert. Im Dezember hatten die EU-Außenminister allerdings festgehalten, dass bis auf weiteres keine zusätzlichen Kapitel eröffnet werden. Das EU-Parlament verlangt die Aussetzung der Beitrittsgespräche, wenn die Türkei die im April in einem Referendum gebilligten Verfassungsreformen umsetzt. Österreich unterstützt die Suspendierung der Gespräche.

Beim Gipfel sollte der breitere Kontext der Entwicklungen in der Türkei, also die Demokratie und Menschenrechte und die Pressefreiheit zur Sprache kommen, sagte ein EU-Diplomat. Die EU wolle aber mit Ankara in enger Zusammenarbeit bleiben, nicht zuletzt wegen des Flüchtlingsabkommens. Erwartet wird “eine sehr heikle Diskussion unter den Staats- und Regierungschefs”.

Die kritische Stimmung gegenüber der Türkei sei zuletzt gewachsen, hieß es in Ratskreisen in Brüssel. Andererseits sei sich jeder im klaren, dass die EU an ihrem “zynischen Pragmatismus” festhalten müsse. Für 22 von 28 EU-Staaten sei die Türkei auch ein NATO-Alliierter, hieß es. “Da gibt es eine politische, militärische und institutionelle Verbindung.”

Nicht nur bei den EU-Beitrittsverhandlungen, sondern auch in Sachen Visa-Liberalisierung könne die Türkei derzeit mit keinen Fortschritten rechnen, sagte ein Diplomat. Grund dafür sei, dass Ankara die ausständigen Voraussetzungen noch immer nicht erfüllt habe.

