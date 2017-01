Schwierige Aufgabe für den ECB

Andelsbuch. Nach Abschluss des Grunddurchgangs, sprich nach 30 Spielen, liegt der EC Bregenzerwald auf dem enttäuschenden 15., also vorletzten Rang in der Alps Hockey League. Der regierende Meister konnte auswärts nur ein einziges Pünktchen anschreiben, zuhause wurden immerhin sieben Siege verbucht.

Hoffnungsschimmer

Der Modus macht es allerdings möglich, dass beim Team von Trainer Alex Stein noch immer ein Funken Hoffnung auf eine Teilnahme an den Play-off-Spielen der besten acht Mannschaften besteht. Dazu benötigen die Wälder nun allerdings einen gewaltigen Leistungsschub. Nur der jeweils Erstplatzierte der beiden Qualifikationsgruppen, die sich aus den Teams ab Rang sieben nach dem Grunddurchgang zusammensetzen, ist im Viertelfinal-Play-off mit von der Partie.

„Wir starten zwar ohne Bonuspunkte in die Qualifikation, werden aber alles daran setzen, die notwendigen Siege einzufahren“, gibt Alex Stein die Marschroute vor.

Heimspieltermine

Kapitän Christian Ban & Co. haben es in den kommenden acht Spielen – davon vier zuhause – mit Cortina (6 Bonuspunkte), dem Farmteam des EC Salzburg (3), Gröden (2) und Fassa (0) zu tun. Das erste Heimspiel gegen S.G. Cortina fand nach Redaktionsschluss statt, am kommenden Samstag gastieren die Wälder in Salzburg und am Mittwoch, 1. Februar kommt der HC Gröden in die Dornbirner Messeeishalle.