Die junge Frau, die sich im sozialen Netzwerk @gossipgrill nennt, teilte scherzend ein Bild. “Leute, mein Freund ist so süß, schaut euch den Selfie an, den er mir gerade geschickt hat.”, schrieb sie unter das Foto.

Kaum war das Bild online, fingen die Scherz-Kommentare an einzutrudeln. Dabei handelt es sich Großteils um Songtextanspielungen wie “Er sollte aufhören Selfies während der Fahrt aufzunehmen. He might get hit by a smooth criminal.” Eine Userin kommentierte “Schwester, du datest den King of Pop”. Der Typ, der darauf zu sehen ist, sieht dem King of Pop wirklich ziemlich ähnlich.

y’all my man is so cute, look at the selfie he just sent me pic.twitter.com/VHbnk5xLM3 — lourdes (@gossipgriII) 18. September 2017

Immer wieder tauchen angebliche Doppelgänger von berühmten Personen auf. Der Mann aus dem Post heißt übrigens Sergio Cortés. Er ist ein professioneller Michael Jackson Imitator. Es scheint sich bei dem Post der jungen Dame also nur um einen Scherz gehandelt zu haben. Trotzdem hat der Post eine wahre Welle an Antworten und Reaktionen ausgelöst und wurde weltweit re-tweetet.

(Red.)