Schwerverletzter liegen gelassen – Polizei bittet um Hinweise

In der Nacht auf Dienstag, gegen 00.25 Uhr überquerte ein 49-jähriger Mann auf der Müsinenstraße in Sulz auf Höhe Hausnummer 8 die Straße. Laut eigenen Angaben ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei wurde er von einem in Richtung Plattenkreisverkehr fahrenden Auto an der linken Schulter gestreift und zu Boden gestoßen.

Der unbekannte Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der schwer verletzte Fußgänger wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Beim geflüchteten Fahrzeug handelt es sich um ein dunkles, höheres Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Sulz.

(Red.)