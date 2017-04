Schwerpunktaktion in Hard und Bregenz: Polizei zieht Drogenlenker aus dem Verkehr

Am Freitag, den 21. April 2017, fanden in der Zeit von 16.30 bis 02.00 Uhr verkehrs- und kriminalpolizeiliche Schwerpunktkontrollen entlang der L202 in Bregenz und Hard statt. An der Kontrollaktion nahmen 24 Polizeibeamte, davon acht Suchtgiftermittler der Polizeiinspektionen, aus dem Bezirk Bregenz, drei Beamte der Landesverkehrsabteilung Vorarlberg, zwei Beamte des Landeskriminalamtes Vorarlberg sowie der Polizeiarzt teil. Insgesamt standen 30 Beamte im Einsatz. Zudem nahmen auch drei Schweizer Beamte des Grenzwachtkorps, beziehungsweise der Kantonspolizei St. Gallen am Schwerpunkt teil.

Bilanz der Schwerpunktaktion

Das Ergebniss der Aktion waren 148 durchgeführte Alko-Vortests, 10 Alkomat-Tests, 6 durchgeführte klinische Untersuchungen (davon 2 positiv), und 6 Suchtmittelgesetz Speichelvortests (davon 2 positiv). Die Beamten erstatteten eine Anzeige gemäß § 14/8 FSG (Alkohol), zwei Anzeigen nach § 5 StVO (Suchtmittel), und nahmen zwei Führerscheine wegen Suchtgift am Steuer ab.

Es gab 17 Anzeigen wegen sonstiger Verwaltungsübertretungen, 37 Organmandate, eine Abnahme eines Kfz-Kennzeichens, und 14 Erstaufnahmen laut Strafprozessordnung wegen Vergehen nach dem Suchtmittelgesetz.

Viermal stellten die Beamten Suchtgift, konkret Marihuana, sicher. Außerdem wurden 112 Überprüfungen nach dem Fremdenpolizeigesetz durchgeführt.

(Red.)