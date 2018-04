Schwerpunktaktion der Polizei - 13 Führerscheine abgenommen

Schwarzach - In der Nacht auf Samstag nahm die Polizei bei einer Schwerpunktaktion 13 Führerscheine ab. Vier Lenker versuchten sogar für der Kontrolle zu fliehen.

In der Nacht vom Freitag auf Samstag führte die Vorarlberger Polizei einen Alkohol- und Suchtgiftschwerpunkteinsatz durch, an dem insgesamt 15 Beamte der Landesverkehrsabteilung sowie der Bezirke Bregenz und Dornbirn teilnahmen. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch zwei Polizeiärzte. Schwerpunkt der Einsätze war die Eliminierung von Gefährdungen für Verkehrsteilnehmer durch alkohol- und suchtgiftbeeinträchtigte Fahrzeuglenker/innen.

13 Führerscheine weg

Im Zuge der Kontrollen wurden etwa 250 Alkoholvortests durchgeführt. Aufgrund der Überprüfungen wurden 13 alkoholisierte Fahrzeuglenker an der Weiterfahrt gehindert. Sechs Fahrzeuglenker mussten aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie sich offenbar in einem durch Suchtgift beeinträchtigten Zustand befanden. 13 Führerscheine wurden an Ort und Stelle abgenommen, alle 19 beeinträchtigten Fahrzeuglenker werden an die zuständige Bezirkshauptmannschaft angezeigt.