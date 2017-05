Schwerer Verkehrsunfall in St. Anton – neun Personen verletzt

Am Donnerstagabend fuhr ein 36-jähriger Mann aus Rumänien mit einem sogenannten Microbus auf der B 197 von St. Christoph am Arlberg kommend in Richtung St. Anton am Arlberg. Im Bus befanden sich ein weiterer Lenker sowie 17 Fahrgäste. Zur selben Zeit fuhr ein 23-jähriger Mann aus dem Bezirk Landeck mit einem Pkw in entgegengesetzte Fahrrichtung und geriet in einer leichten Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In weiterer Folge kollidierten die Fahrzeuge frontal.

Pkw-Lenker unbestimmten Grades verletzt

Acht Insassen des Busses wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung im Krankenhaus Zams sowie bei einem Arzt wieder entlassen werden. Der 23-jährige PKW-Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt, nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams eingeliefert und stationär aufgenommen. Die unverletzten Businsassen wurden bis zur Verfügbarkeit eines Ersatzbusses in einer Pension untergebracht.

Arlbergstraße zwei Stunden gesperrt

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Die Arlbergstraße war aufgrund des Unfalles von 20.50 Uhr bis 22.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.