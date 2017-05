Schwerer Verkehrsunfall in Bregenz: Zwei Fußgänger von Pkw erfasst und verletzt

Am frühen Donnerstagnachmittag wollte ein Pkw-Lenker in Bregenz von der Kennelbacherstraße in die Langenerstraße einbiegen. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor er dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, und geriet über den Fahrbahnrand auf den Gehsteig. Dort waren zu dem Zeitpunkt zwei Fußgänger unterwegs. Sie wurden von dem Fahrzeug erfasst. In weiterer Folge fuhr das Fahrzeug quer über die gesamte Fahrbahn und krachte auf der linken Fahrbahnseite gegen ein Schaufenster.

Die beiden Fußgänger wurden unbestimmten Grades verletzt, der Unfalllenker blieb unverletzt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort, die Straße ist für die Dauer der Aufräumarbeiten komplett gesperrt.