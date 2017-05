Sato-Triumph bei Indy 500 – Alonso schied aus

Dixon war aus der Pole Position gestartet - © APA (AFP)

Takuma Sato hat am Sonntag als erster Japaner die 500 Meilen von Indianapolis für sich entschieden. Der 40-Jährige gewann die 101. Auflage des US-Motorsportklassikers vor dem Brasilianer Helio Castroneves und dem Briten Ed Jones. Sein früherer Formel-1-Kollege Fernando Alonso schied bei seinem Debüt in der Indy-Car-Serie mit einem Motorschaden an seinem Andretti-Honda aus.