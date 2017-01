Schwerer Unfall in Schruns: Auto prallt frontal gegen Mauer

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich in Schruns auf der Gantschierstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit geriet der Pkw in der Kurve ins Schleudern und prallte in weiterer Folge frontal gegen eine Mauer.

Kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zu einem schweren Verkehrsunfall in Schruns alarmiert. Auf der Gantschierstraße talauswärts geriet ein Pkw aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug gegen eine Mauer. Im Auto befanden sich zwei Männer. VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener In Pkw eingeklemmt Die Polizei begann sofort nach ihrem Eintreffen mit der Reanimation des Lenkers. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach der Erstversorgung wurden beiden Männer mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Feldkirch gebracht. Insgesamt waren 30 Mann der Feuerwehr Schruns und Gantschier im Einsatz. Zudem war zwei Polizisten sowie Notarzt und Rettung vor Ort.