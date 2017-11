Tödlicher Unfall in Feldkirch – Pkw kracht gegen Hauswand

Feldkirch - Am frühen Donnerstagmorgen ist in der Klostergasse in Feldkirch-Altenstadt ein Pkw-Lenker von der Straße abgekommen und gegen eine Hauswand gekracht. Der Unfalllenker erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Am frühen Donnerstagmorgen war ein Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in der Klostergasse in Feldkirch in Fahrtrichtung Rankweil unterwegs. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam der Pkw-Lenker von der Fahrbahn ab, touchierte ein geparktes Fahrzeug und krachte in weiterer Folge frontal gegen ein Haus. Das Fahrzeug bohrte sich dabei regelrecht in die Hauswand.