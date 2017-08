Schwerer Unfall in Bludenz: Pkw kracht gegen Hauswand

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen in Bludenz ereignet. Aus bislang unbekannter Ursache krachte ein Pkw-Lenker in der Unterfeldstraße in ein Haus. Die Feuerwehr mussten den Lenker mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug schneiden.

Zwischen 3.00 und 3.30 Uhr wurde die Feuerwehr Bludenz zu einem schwereren Verkehrsunfall in der Unterfeldstraße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr lag der Pkw auf dem Dach. Mittels Bergeschere wurde der Lenker aus dem Auto geschnitten. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus eingeliefert. Auto kracht gegen Haus Die Unfallursache ist laut Polizeiangaben noch unklar. Laut Feuerwehr Kommandant Jürgen Pösel ist der Pkw erst gegen eine Straßenlaterne, dann in einen Gartenzaun gefahren. In weiterer Folge krachte das Fahrzeug gegen das Haus und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen, wie er dann auch von der Feuerwehr vorgefunden wurde. Die Feuerwehr Bludenz war mit insgesamt 30 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort.