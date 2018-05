Schwere Zusammenstöße zwischen Israel und Palästinensern

Die israelische Armee und islamistische Gruppen im Gazastreifen haben sich am Dienstag die schwersten Auseinandersetzungen seit dem Gazakrieg 2014 geliefert. Die radikalislamische Hamas und der Islamische Jihad bekannten sich zu dutzenden Angriffen mit Mörsergranaten auf den Süden Israels, die israelische Armee reagierte nach eigenen Angaben mit massiven Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen.

Der Islamische Jihad (Dschihad) kündigte später eine Feuerpause an. Am Mittwoch kommt der UNO-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Im Süden Israels gab es bis zum späten Dienstagabend Explosionen durch Beschuss aus dem Gazastreifen – die israelische Armee erklärte, in zahlreichen Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens sei Raketenalarm ausgelöst worden.