Schwere Vorwürfe gegen FP-NÖ-Spitzenkandidat Landbauer

Der "Falter" sieht Udo Landbauer, FPÖ-Spitzenkandidat für die NÖ Landtagswahl am Sonntag, in der Nähe der Schoah.

Die Wiener Stadtzeitung berichtete vorab zur aktuellen Ausgabe von einem Liederbuch der Burschenschaft “Germania zu Wiener Neustadt”, in dem der Judenmord und das Naziregime verherrlicht würden. Der Spitzenkandidat habe “nichts zu tun damit”, reagierte ein FPÖ-Sprecher auf APA-Anfrage.

Laut “Falter” ist Landbauer stellvertretender Vorsitzender der “Germania”. Aus einem Lied wird zitiert: “Da trat in ihre Mitte der Jude Ben Gurion: ,Gebt Gas, ihr alten Germanen, wir schaffen die siebte Million'” und weiter “Da schritt in ihre Mitte ein schlitzäugiger Chines’: ,Auch wir sind Indogermanen und wollen zur Waffen-SS.'”

Partei distanziert sich

Bei den Freiheitlichen distanzierte man sich. Die Partei würde in solchen Fällen “hart durchgreifen”. Wenn das Liederbuch “im Jahr 1997 neu überarbeitet in Druck geschickt” worden sei, wie der “Falter” schreibt, so sei Landbauer damals “elf Jahre alt” gewesen. Er habe somit “noch nicht einmal allein Radfahren dürfen”.