Schwere Überschwemmungen in Kanada

Die schlimmsten Niederschläge seit mehr als 50 Jahren - © APA (AFP)

Heftige Regenfälle haben in Kanada schwere Überschwemmungen verursacht und zu dramatischen Notfällen geführt. Medienberichten zufolge gab es mindestens einen Toten und mehrere Vermisste. Besonders betroffen waren mehrere Provinzen im Osten, aber auch Regionen an der Westküste. In den kommenden Tagen werden weitere Regenfälle erwartet.