Schwere Skiunfälle in Salzburg und Tirol

Gleich zwei schwer verletzte Kinder sind nach Unfällen auf Skipisten in Salzburg und Tirol zu beklagen. In Bramberg am Wildkogel stürzte am Montag eine Achtjährige aus den Niederlanden bei der Zufahrt zur Mittelstation der Smaragdbahn. Das Mädchen schlitterte zum Gebäude und prallte mit dem Kopf gegen eine Betonwand. In Tirol wurde ein zwölfjähriger Bub aus Deutschland schwer am Kopf verletzt.