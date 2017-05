Schwere Krankheiten bringen oft auch finanzielle Probleme

Jährlich erkranken in Österreich rund 39.000 Menschen an Krebs. Jeder vierte Österreicher wird im Laufe seines Lebens mit der Diagnose Krebs konfrontiert. Dieser Personengruppe möchten wir die bestmögliche finanzielle Absicherung ermöglichen.

Warum soll ich eine Krebsversicherung abschließen?

Bedenken Sie: Fixkosten fallen weiterhin an, auch wenn man über Monate oder Jahre durch die Therapie nur teilweise erwerbsfähig ist. Hinzu kommen mögliche weitere Kosten, wie zum Beispiel eine Haushaltshilfe, eine Kinderbetreuung, eine Auszeit des Partners oder komplementäre Methoden zur Verträglichkeitsverbesserung von Chemo- und Strahlentherapie.

Wie wird das Risiko versichert?

Versicherungssummen in Höhe von 25.000, 50.000 oder 100.000 Euro werden angeboten. Je früher man sich für eine Krebsversicherung entscheidet, desto günstiger ist die Prämie für die gewünschte Versicherungsleistung.

Wann tritt eine Leistung in Kraft?

Wir leisten bei einer bösartigen Krebserkrankung die Versicherungssumme.

Die monatliche Prämie beinhaltet eine „Medical Second Option“. Was ist das?

Eine Harvard-Studie belegt, dass durch die Zweitmeinung der Behandlungsplan in den meisten Fällen verbessert werden konnte. Deshalb gibt MediGuide Krebspatienten und deren Ärzten die Möglichkeit, die Diagnose und den Behandlungsplan von weltweit führenden Krankenhäusern überprüfen zu lassen.