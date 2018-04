Schwere Bergunfall-Einsätze geübt

Wenn in den Bergen ein Unfall passiert, ist schnelle Hilfe von gut ausgebildeten Einsatzkräften überlebenswichtig. Auf der Feldkircher Hütte probte die Bergrettung Vorarlberg daher realitätsnah den Notfalleinsatz und bildete den Nachwuchs aus.

An Station 1 wurden typische Unfälle durchgespielt, die häufig im Wald passieren: Ein Patient hatte sich mit einer Kettensäge eine tiefe Schnittverletzung zugezogen, eine andere Patientin wurde nach einem schweren Sturz mit dem Mountainbike einschließlich Unterschenkelfranktur und offener Oberarmfraktur gerettet. Ein Szenario mit aktuellem Bezug: Der Trend zu motorisierten E-Bikes und rasanten Downhill-Fahrten in Bikeparks hat laut Christian Bürkle, dem Chefarzt der Flugrettung, zu einem deutlichen Zuwachs von schwerverletzten Patienten geführt.

An Station 2 wurde erschreckend realitätsnah ein schwerer Seilbahnunfall inszeniert. Patient 1 war die Hand in die Rollen gekommen, und die abgetrennte Hand musste amputiert werden. Patientin 2 war aus der Seilbahn gestürzt, die Bergretter fanden sie mit Schädel-Hirn-Trauma sowie Becken- und Rückentrauma unter der Bahn vor.

An Station 3 musste Patient 1 nach einem schweren Stromschlag reanimiert werden, die zweite Patientin litt unter einem schweren Schock und musste beruhigt werden. An allen Stationen wurden die Notfallsituationen je etwa zu fünft realistisch geprobt. Anschließend wurden die Einsätze mit den Ausbildern in allen Details besprochen.