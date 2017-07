Schwere Aufgabe bei BMX-WM in USA

Während Helmut Dutczak in nur zwei Vorläufen, einer wurde aus Witterungsgründen aus dem Programm gestrichen, die Platzierungen 6 bzw. 5 erreichte, musste Sohn Andre in den Vorläufen mit den Rängen 7-6-7 vorlieb nehmen und konnte damit die nächste Runde ebenfalls nicht erreichen, trotzdem ein Kompliment an die beiden BMX-Athleten vom Bludenzer BMX-Sparkassenteam.

Großbritannien, USA und Schweiz siegten

UCI BMX World Champions wurden Bethany Shriever, (GBR, Junior Women) – Cedric Butti (SUI, Junior Men) – Alise Post (USA, Elite Women) – Corben Sharra (USA, Elite Men). David Graf (Winterthur), der beim Bludenzer BMX-Ferientrainingscamp als Trainer im Einsatz ist und dem wohl alle Bludenzer BMXler die Daumen gehalten haben, schied im Halbfinale aus und platzierte sich auf Rang 11. Sein Clubkollege Cedric Butti holte sich nach dem EM- auch den WM-Titel. Herzliche Gratulation! Ergebnisse auf www.uci.ch

BMX-Infos: www.bmx-bludenz.at