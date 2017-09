Schweizerin starb bei Motorradcrash in Oberkärnten

Frau fuhr am Motorrad ihres Ehemannes mit - © APA (Archiv/dpa)

Ein 51 Jahre alter Deutscher hat am Samstag mit seinem Auto in Oberkärnten einen tödlichen Verkehrsunfall ausgelöst. Er kollidierte in Malta (Bezirk Spittal/Drau) mit dem Motorrad eines Italieners. Dessen Bike krachte laut Polizei gegen das Motorrad eines Schweizer Ehepaars, alle drei stürzten. Die Frau wurde mit schwersten Verletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen, wo sie am Abend starb.